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Тренер «Слуцка»: «Российские клубы интересуются нашими игроками»

сегодня, 11:43

Главный тренер «Слуцка» Виталий Павлов в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил об интересе к футболистам своей команды со стороны российских клубов.

У нас каждый год по два-три человека уходит на повышение. Если мы бы имели возможность в финансовом плане сохранять команду каждый год, то у меня бы, наверное, команда в пятерке точно была бы. Заберут ли кого-то из этого состава? Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит.

Напомним, что «Рома» недавно поддержала «Слуцк».

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:02
Наверное федуну приглянулись зулусы Слуцка.
EAGinLE
EAGinLE ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 11:56
Этож не зюз
Faustello
Faustello
сегодня в 11:54
Цорн новые рынки открывает)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:50
Спартак ищет усиление
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 11:45
Слуцк конечно сенсация, но уровень всё равно низкий.
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