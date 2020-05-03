Тренер «Слуцка»: «Российские клубы интересуются нашими игроками»

Главный тренер «Слуцка» в эфире телеканала «Беларусь 5» заявил об интересе к футболистам своей команды со стороны российских клубов.

У нас каждый год по два-три человека уходит на повышение. Если мы бы имели возможность в финансовом плане сохранять команду каждый год, то у меня бы, наверное, команда в пятерке точно была бы. Заберут ли кого-то из этого состава? Я думаю, что да. Это уже читается. Звонят россияне и уже интересуются. Не буду называть фамилии, чтобы не сглазить. Это уже от ребят все зависит.