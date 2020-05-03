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Пое рассказал о криминальных районах Кот-д’Ивуара

сегодня, 11:03

Нападающий белорусского клуба «Смолевичи» Жан Пое рассказал о криминале у себя на родине в Кот-д’Ивуаре.

Мое детство было нормальным, денег хватало. Отец работал доктором, мама занималась домом. Мы жили в обычном районе Абиджана (экономический и культурный центр Кот-д’Ивуара), хотя в городе есть два-три района, куда лучше не заходить даже днем. Могут ограбить или вообще убить. В одном из таких меня однажды остановили двое с ножом. Я покупал телефон, а они дождались меня. Все отобрали, но получилось оставить себе телефон: «Извините, его не отдам». Они ругались, кричали, но все же отпустили. Если вы известный футболист, например, Дрогба, то в таких опасных районах вас не тронут. Но это Дрогба, его все знают. А мне там опасно появляться и сейчас.

Недавно Жан Пое рассказал о своей жизни в Беларуси.

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сегодня в 11:10
Криминальных районов везде достаточно. В любой стране.
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