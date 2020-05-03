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Педро: «У меня есть предложения из многих стран»

сегодня, 13:28

Полузащитник «Челси» Педро рассказал о своем будущем.

Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас я жду встречи с «Челси». Я знаю, что контракт с клубом истекает, но мы еще не обсуждали продление. Я жду встречи с руководством клуба, но также открыт для других предложений. Приоритетом сейчас является отработка до конца моего контракта, а потом посмотрим, что произойдет.

Возможно ли мое возвращение в Испанию? Я не знаю, если честно. У меня есть предложения из многих стран, буду всё оценивать.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:48
Кто видел матчи чемпионатов Испании и Англии с его участием, и специально (подчеркиваю - специально) наблюдал за его игрой, придет к выводу, что Педро - прекрасный футболист, реактивный, техничный, универсальный. И в "Челси" он один из лучших. Усилит своей игрой любой топ-клуб Европы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:33
Только в Россию не приглашают.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:41
К Бехэму пусть едет.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:36
Это хорошо когда предложения есть
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