Педро: «У меня есть предложения из многих стран»

Полузащитник «Челси» Педро рассказал о своем будущем.

Ситуация с коронавирусом повлияла на все, поэтому сейчас я жду встречи с «Челси». Я знаю, что контракт с клубом истекает, но мы еще не обсуждали продление. Я жду встречи с руководством клуба, но также открыт для других предложений. Приоритетом сейчас является отработка до конца моего контракта, а потом посмотрим, что произойдет.

Возможно ли мое возвращение в Испанию? Я не знаю, если честно. У меня есть предложения из многих стран, буду всё оценивать.