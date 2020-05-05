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Орещук: «Абидаль два раза просматривал Алексея Миранчука»

сегодня, 12:00

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Алексея Миранчука в зарубежные клубы.

Здесь всё будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации всё же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки. Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Опять же всё будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных.
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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 12:17
В целом, адекватная оценка ситуации... Другое дело, что не для того по братанам волну нагоняют, что бы потом уступить в деньгах... Агент не позволит цену ломать...
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 12:13, ред.
Как сказал нам Орещук :
всем по нраву Миранчук,
раза два его видаль
кадр ,по фейму-Абидаль!

И-эх,раз,да ещё раз,
ещё много -много раз...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:03
Хорошие игроки для внутреннего потребления.
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