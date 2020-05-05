Орещук: «Абидаль два раза просматривал Алексея Миранчука»

Бывший спортивный директор московского «Динамо» Роман Орещук прокомментировал возможный переход полузащитников «Локомотива» Антона Миранчука и Алексея Миранчука в зарубежные клубы.
Здесь всё будет зависеть от двух сторон — готовы ли Миранчуки упасть в зарплате, хотят ли он уехать туда, готов ли клуб отпустить их за вменяемые деньги, а не сумасшедшие. Сейчас в нашей ситуации всё же будут небольшие трансферы. Не верю я в огромные сделки. Раздута ли активность к Миранчукам в СМИ? Наверное. Однако надо понимать, что они востребованы. Знаю точно, что Эрик Абидаль прилетал два раза в Москву просматривать Алексея для «Барселоны». Если он есть в шорт-листе у «Барсы», то почему он не может быть востребован другими клубами? Не вижу никаких проблем, чтобы им уехать в другой чемпионат. Опять же всё будет зависеть от финансов — как от личных условий, так и от клубных.
всем по нраву Миранчук,
раза два его видаль
кадр ,по фейму-Абидаль!
И-эх,раз,да ещё раз,
ещё много -много раз...
всем по нраву Миранчук,
раза два его видаль
кадр ,по фейму-Абидаль!
И-эх,раз,да ещё раз,
ещё много -много раз...