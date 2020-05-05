Нападающий «Сочи» и сборной Армении Александр Карапетян рассказал о самой жесткой критике в свой адрес со стороны болельщиков.
По итогам сезона, играя в Люксембурге за «Прогрес», стал одним из лучших бомбардиров в Европе. Забил 29 мячей. Меня носили на руках, всё было отлично. В межсезонье пришлось очень много времени тратить на решение вопросов по бизнесу, из-за этого не получалось нормально тренироваться и готовить себя к старту предстоящего турнира. В итоге к началу нового чемпионата не успел набрать кондиций, был действительно не в лучшей форме. Неудачно провел три игры. Работал на максимуме, но не мог забить. Болельщики сразу забыли обо всем, что было до. Кричали с трибун: «Кара, что с тобой?!» И это самое мягкое, что доносилось до моих ушей. Сожалел, что у людей такая короткая память. Переживал по этому поводу. Спорт — неблагодарное дело. Сегодня тебя восхваляют, а завтра уже ненавидят. Болельщики везде одинаковые. Просто в одной стране после матча поговорить с тобой хотят 50 человек, в другой — 50 000.
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