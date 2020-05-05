Нападающий «Сочи» рассказал о своей запоминающейся внешности.

Я самый узнаваемый человек Сочи? Не люблю хвастаться, но тут не поспоришь. В Сочи живет очень много армян, плюс моя внешность… В общем, часто узнают, просят сфотографироваться, поддерживают. Иногда удивляюсь, откуда продавщица на базаре знает, кто я такой.

Моя борода — моя фишка. А так у нас все ребята чем-то выделяются. Но круче всех Ваня Новосельцев, который любит яркую одежду. Покупает красные, зеленые, кислотного цвета вещи, аж в глазах рябит. Посмеиваемся над ним по-доброму.

Ребята шутят, что стал напоминать армянского попа. Говорят, что я уже близок к святым. Хотя всё равно часто слышу в свой адрес даже сейчас: «Макгрегор пошел!»