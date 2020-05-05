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Карапетян: «Моя борода — моя фишка»

сегодня, 10:58

Нападающий «Сочи» Александр Карапетян рассказал о своей запоминающейся внешности. 

Я самый узнаваемый человек Сочи? Не люблю хвастаться, но тут не поспоришь. В Сочи живет очень много армян, плюс моя внешность… В общем, часто узнают, просят сфотографироваться, поддерживают. Иногда удивляюсь, откуда продавщица на базаре знает, кто я такой.

 Моя борода — моя фишка. А так у нас все ребята чем-то выделяются. Но круче всех Ваня Новосельцев, который любит яркую одежду. Покупает красные, зеленые, кислотного цвета вещи, аж в глазах рябит. Посмеиваемся над ним по-доброму.

Ребята шутят, что стал напоминать армянского попа. Говорят, что я уже близок к святым. Хотя всё равно часто слышу в свой адрес даже сейчас: «Макгрегор пошел!»

Недавно Карапетян прокомментировал новость о том, что спортсмены из стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) перестанут считаться легионерами в России.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 11:11
Макгрегорян)...
beefs
beefs
сегодня в 11:00
как у карабаса
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