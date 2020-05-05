Агбонлахор: «Грилиш останется в „Астон Вилле“ на следующий сезон»

Легенда «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор выразил уверенность в том, что полузащитник и капитан «виллианов» Джек Грилиш останется в клубе на следующий сезон. Напомним, что интерес к английскому хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед».
Агбонлахор является воспитанником «Астон Виллы» и провел в клубе всю свою карьеру, отыграв за «львов» 13 сезонов.
Я думаю, что он останется. Я знаю, что в этой ситуации все 50 на 50. Но я думаю, что он будет здесь в следующем сезоне, потому что клуб строится вокруг него.
Он капитан, и он все еще публикует свои фотографии из академии [Грилиш является воспитанником «Астон Виллы»], когда ему было шесть лет.
Это похоже на меня. У меня были шансы уйти, но, когда клуб так много значит для вас, не все решают деньги или трофеи.
Я думаю, что он останется, но я не могу говорить за него, это его решение.