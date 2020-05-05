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Агбонлахор: «Грилиш останется в „Астон Вилле“ на следующий сезон»

сегодня, 13:47

Легенда «Астон Виллы» Габриэль Агбонлахор выразил уверенность в том, что полузащитник и капитан «виллианов» Джек Грилиш останется в клубе на следующий сезон. Напомним, что интерес к английскому хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Агбонлахор является воспитанником «Астон Виллы» и провел в клубе всю свою карьеру, отыграв за «львов» 13 сезонов.

Я думаю, что он останется. Я знаю, что в этой ситуации все 50 на 50. Но я думаю, что он будет здесь в следующем сезоне, потому что клуб строится вокруг него.

Он капитан, и он все еще публикует свои фотографии из академии [Грилиш является воспитанником «Астон Виллы»], когда ему было шесть лет.

Это похоже на меня. У меня были шансы уйти, но, когда клуб так много значит для вас, не все решают деньги или трофеи.

Я думаю, что он останется, но я не могу говорить за него, это его решение.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 14:14
Ну теперь может и не вылетят.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:48
Ну славненько...пусть играет
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