Агбонлахор: «Грилиш останется в „Астон Вилле“ на следующий сезон»

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сегодня, 13:47

Легенда «Астон Виллы» выразил уверенность в том, что полузащитник и капитан «виллианов» останется в клубе на следующий сезон. Напомним, что интерес к английскому хавбеку проявляет «Манчестер Юнайтед».

Агбонлахор является воспитанником «Астон Виллы» и провел в клубе всю свою карьеру, отыграв за «львов» 13 сезонов.