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Ди Натале вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ювентус»

сегодня, 12:59

Бывший форвард «Удинезе» Антонио Ди Натале вспомнил о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус». 

Я чувствовал себя хорошо в Удине. И я, и моя семья. Понятно, что моя жизнь изменилась бы, если бы я принял предложение от «Ювентуса». 

Я не знаю, было это к лучшему или худшему. Я мог бы забить 300 голов, если бы играл до 2019 года (футболист выступал до 2016 года, забив 258 голов), но что вы называете счастьем?

Нужно быть счастливым, когда ты играешь в футбол. Вот моя концепция, которую я пытаюсь донести до своих детей.

Ранее Антонио Ди Натале заявил, что нападающий «Интера» Алексис Санчес должен остаться в миланском клубе, несмотря на провальный сезон. 

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