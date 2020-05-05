Ди Натале вспомнил о несостоявшемся переходе в «Ювентус»

Бывший форвард «Удинезе» Антонио Ди Натале вспомнил о своем несостоявшемся переходе в «Ювентус».
Я чувствовал себя хорошо в Удине. И я, и моя семья. Понятно, что моя жизнь изменилась бы, если бы я принял предложение от «Ювентуса».
Я не знаю, было это к лучшему или худшему. Я мог бы забить 300 голов, если бы играл до 2019 года (футболист выступал до 2016 года, забив 258 голов), но что вы называете счастьем?
Нужно быть счастливым, когда ты играешь в футбол. Вот моя концепция, которую я пытаюсь донести до своих детей.
Ранее Антонио Ди Натале заявил, что нападающий «Интера» Алексис Санчес должен остаться в миланском клубе, несмотря на провальный сезон.