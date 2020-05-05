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АПЛ рассматривает вариант с сокращением таймов при возобновлении сезона

сегодня, 13:33

Глава Ассоциации футболистов Англии (PFA) Гордон Тэйлор сообщил, что АПЛ рассматривает различные условия возобновления чемпионата.

Нельзя предсказать будущее, но мы можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

Идеально было бы сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных встреч. Более того, у команд должны быть те же составы, что и до пандемии.

Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон в полной безопасности.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:12
Так можно и по компьютеру доиграть.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:08
Зачем тогда доигрывать))) это уже не футбол а порнуха будет)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:56
Можно ещё играть как в минифутболе.
ОПС
ОПС
сегодня в 13:43
30 минут тоже как то не солидно.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:35
Главное хотеть диграть
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:34
2 тайма по 15 минут!
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