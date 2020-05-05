АПЛ рассматривает вариант с сокращением таймов при возобновлении сезона

Глава Ассоциации футболистов Англии ( PFA ) Гордон Тэйлор сообщил, что АПЛ рассматривает различные условия возобновления чемпионата.

Нельзя предсказать будущее, но мы можем рассматривать различные идеи — больше замен, таймы меньше 45 минут, нейтральные стадионы.

Идеально было бы сохранить честность соревнования, поэтому мы говорили о важности домашних и выездных встреч. Более того, у команд должны быть те же составы, что и до пандемии.

Есть много моментов, которые нужно проработать, но в первую очередь мы должны убедиться, что сможем доиграть сезон в полной безопасности.