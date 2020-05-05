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Паратичи поведал, как ему удалось оформить трансфер Бентанкура

сегодня, 12:19

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи рассказал, как туринский клуб оформил трансфер полузащитника Родриго Бентанкура

Карлос Тевес попросил нас вернуться в «Бока Хуниорс», однако клуб не мог себе позволить оплатить трансфер. 

Нам не хотелось просто так отдавать футболиста, у которого был еще один год по контракту. Мы пришли к соглашению, что «Бока» рассчитается за Тевеса своими молодыми игроками. Клуб согласился отдать взамен 5-6 футболистов, включая Бентанкура, который сразу меня удивил. Я считаю, что я снова мог бы воспользоваться этой моделью бизнеса в Южной Америке.

Ранее Паратичи рассказал о будущем ветеранов «Юве» Джорджо Кьеллини и Джанлуиджи Буффона.

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