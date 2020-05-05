Гамаль рассказал, что тренер-расист не отпустил его в «Рубин»

Египетский форвард Амр Гамаль признался, что главный тренер южноафриканского клуба «БИДВест Витс» Гевин Хант не разрешил ему перейти в «Рубин».

Я был лучшим бомбардиром в команде, привел клуб к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки с ним. Он был расистом, а его публичные заявления были провокационными. Он сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться из аренды в „Аль-Ахли“, и ты не будешь играть на ЧМ ».

Примерно в это время я получил предложение от «Рубина». «Аль-Ахли» был не против этого трансфера, но «БИДВест» отказался меня отпускать.