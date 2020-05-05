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Гамаль рассказал, что тренер-расист не отпустил его в «Рубин»

сегодня, 13:11

Египетский форвард Амр Гамаль признался, что главный тренер южноафриканского клуба «БИДВест Витс» Гевин Хант не разрешил ему перейти в «Рубин».

Я был лучшим бомбардиром в команде, привел клуб к победе в кубке страны, но тренер оскорблял и унижал меня, у нас даже были стычки с ним. Он был расистом, а его публичные заявления были провокационными. Он сказал мне: «Я не позволю тебе вернуться из аренды в „Аль-Ахли“, и ты не будешь играть на ЧМ». 

Примерно в это время я получил предложение от «Рубина». «Аль-Ахли» был не против этого трансфера, но «БИДВест» отказался меня отпускать.

Ранее стало известно, что полузащитник «Зенита» Олег Шатов перейдет в «Рубин».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 13:34
Ужас какой то.
beefs
beefs
сегодня в 13:15
Ну это нормально
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