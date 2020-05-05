Агент Бекали: «„Рома“ не хотела отпускать Киву в „Интер“»

Виктор Бекали, являющийся бывшим агентом экс-защитника «Интера» Кристиана Киву, рассказал о деталях перехода румына из «Ромы» в «Интер» в 2007 году.
Переход Кристиана из «Ромы» в «Интер» был самым трудным в моей карьеру агента. У Киву были отличные предложения из «Барселоны» и «Реала», и «Рома» предпочитала отправить его за границу [однако игрок отправился в «Интер»].
Несколько тысяч фанатов «желто-красных» назвали его предателем в первой встрече сезона.
Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2013 год. В составе миланского клуба румынский защитник трижды выигрывал Серию А, два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок Италии, а также становился обладателем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.
Сейчас Киву работает тренером с молодежной командой «Интера».