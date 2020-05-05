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Агент Бекали: «„Рома“ не хотела отпускать Киву в „Интер“»

сегодня, 13:16

Виктор Бекали, являющийся бывшим агентом экс-защитника «Интера» Кристиана Киву, рассказал о деталях перехода румына из «Ромы» в «Интер» в 2007 году.

Переход Кристиана из «Ромы» в «Интер» был самым трудным в моей карьеру агента. У Киву были отличные предложения из «Барселоны» и «Реала», и «Рома» предпочитала отправить его за границу [однако игрок отправился в «Интер»].

Несколько тысяч фанатов «желто-красных» назвали его предателем в первой встрече сезона.

Киву выступал за «Интер» с 2007 по 2013 год. В составе миланского клуба румынский защитник трижды выигрывал Серию А, два раза поднимал над головой Кубок и Суперкубок Италии, а также становился обладателем Лиги чемпионов и Клубного чемпионата мира.

Сейчас Киву работает тренером с молодежной командой «Интера».

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 13:30
Отпустила же...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:18
Хочу не хочу а приходится
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:17
Такой игрок самим нужен...
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