Агент Бекали: «„Рома“ не хотела отпускать Киву в „Интер“»

Виктор Бекали, являющийся бывшим агентом экс-защитника «Интера» , рассказал о деталях перехода румына из «Ромы» в «Интер» в 2007 году.

Переход Кристиана из «Ромы» в «Интер» был самым трудным в моей карьеру агента. У Киву были отличные предложения из «Барселоны» и «Реала», и «Рома» предпочитала отправить его за границу [однако игрок отправился в «Интер»].

Несколько тысяч фанатов «желто-красных» назвали его предателем в первой встрече сезона.