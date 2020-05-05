Даррен Бент: «Хейбьерг недостаточно хорош для „Тоттенхэма“»

Бывший нападающий сборной Англии настаивает на том, что полузащитник «Саутгемптона» недостаточно хорош для «Тоттенхэма».

«Шпоры» заинтересованы в трансфере 24-летнего датчанина, контракт которого истекает в 2021 году, однако Бент-младший считает, что Хейбьерг не сможет усилить лондонский клуб.

Хейбьерг очень хороший игрок. Он отлично провел сезон в «Саутгемптоне». Но ты смотришь на кого-то вроде него и спрашиваешь: «Он сможет сделать команду лучше?»

Это команда [«Тоттенхэм»], которая должна бороться за Лигу чемпионов и трофеи. Если они купят Хейбьерга и, возможно, продадут Н'Домбеле, сделает ли он их намного лучше? Будет ли он игроком, на которого смотрят другие игроки, и говорят: «Я хочу перейти в этот клуб, чтобы играть вместе с ним»? Я не уверен.

Когда вы смотрите на «Тоттенхэм», и я ни в коем случае не принижаю заслуги Хейбьерга, у него был очень, очень хороший сезон, посмотрите, откуда пришли футболисты «шпор» за последние восемь лет. Мы говорим о Мусса Дембеле, Скотте Паркере, Лука Модриче, Ваньяме. У них было очень много хороших полузащитников.

Внезапно вы задумываетесь: «Подождите секунду, да, Хейбьерг очень хороший игрок, но сделает ли он их лучше?»