ГлавнаяНовости

Жезус: «Все в „Ман Сити“ сильно хотят выиграть Лигу чемпионов»

сегодня, 15:44

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус заявил, что на «горожан» не давит статус одного из фаворитов Лиги чемпионов, когда команда выступает в этом турнире.

Тяжело говорить о давлении, если речь идет о команде, которая выиграла в последние годы так много титулов, как наша. Мы дважды выиграли Премьер-Лигу, а также побеждали в Кубке Лиги и Кубке Англии, так что я не думаю, что на нас давит необходимость выиграть турнир. Но, конечно, победа в Лиге чемпионов – это сильное желание всех в «Манчестер Сити». Это главный клубный турнир мира, и все хотят выиграть его, это нормально.

Отметим, что в последнее время появляются слухи о возможном уходе Жезуса из «Ман Сити». В частности, сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус». Вместе с тем, по данным прессы, наставник «Сити» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать Жезуса в «Юве».

Все новости
Агуэро составил сборную лучших аргентинцев и не включил в нее Марадону
Сегодня, 15:58 Комментарии1
Перин: «Буффон — единственный в своём роде»
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Игало: «Если ты нападающий, хорошо, когда тебя тренирует бывший форвард»
Сегодня, 15:21 Комментарии1
Хави Гарсия: «Я не могу оторваться от просмотра матчей „Манчестер Сити“»
Сегодня, 15:18 Комментарии1
Агбонлахор: «Грилиш останется в „Астон Вилле“ на следующий сезон»
Сегодня, 13:47 Комментарии2
В Англии могут сократить длительность футбольных матчей
Сегодня, 13:33 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Zimmer
Zimmer
сегодня в 16:02
Желание понятно, могу пожелать только удачи. А Жезуса конечно лучше оставить, полезный игрок.
shlomo
shlomo
сегодня в 15:54
Каждая команда этого хочет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100