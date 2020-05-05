Жезус: «Все в „Ман Сити“ сильно хотят выиграть Лигу чемпионов»

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сегодня, 15:44

Нападающий «Манчестер Сити» заявил, что на «горожан» не давит статус одного из фаворитов Лиги чемпионов, когда команда выступает в этом турнире.

Тяжело говорить о давлении, если речь идет о команде, которая выиграла в последние годы так много титулов, как наша. Мы дважды выиграли Премьер-Лигу, а также побеждали в Кубке Лиги и Кубке Англии, так что я не думаю, что на нас давит необходимость выиграть турнир. Но, конечно, победа в Лиге чемпионов – это сильное желание всех в «Манчестер Сити». Это главный клубный турнир мира, и все хотят выиграть его, это нормально.

Отметим, что в последнее время появляются слухи о возможном уходе Жезуса из «Ман Сити». В частности, сообщалось, что игроком интересуется «Ювентус». Вместе с тем, по данным прессы, наставник «Сити» Хосеп Гвардиола не хочет отпускать Жезуса в «Юве».