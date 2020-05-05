ГлавнаяНовости

Хави Гарсия: «Я не могу оторваться от просмотра матчей „Манчестер Сити“»

сегодня, 15:18

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Хави Гарсия, ныне выступающий за «Бетис», поделился мнением о наставнике «горожан» Хосепе Гвардиоле.

Больше всего меня поражает способность Пепа Гвардиолы изобретать и менять, переводить игроков на другие разные позиции. Я не могу оторваться от просмотра их матчей.

Я считаю, что Премьер-лига – это самый сложный чемпионат в мире. Много команд каждый сезон ведут борьбу за место на вершине, и постоянно появляются новые клубы, на успех которых никто и не рассчитывал.

Каждый раз появляется пара новых команд, которые составляют конкуренцию лидерам, и это делает Премьер-лигу очень сложной.

Ранее Джейми Каррагер отметил, что Гвардиола поднял на новый уровень стандарты для претендентов на титул чемпиона Англии.

Все новости
Агуэро составил сборную лучших аргентинцев и не включил в нее Марадону
Сегодня, 15:58 Комментарии1
Жезус: «Все в „Ман Сити“ сильно хотят выиграть Лигу чемпионов»
Сегодня, 15:44 Комментарии2
Перин: «Буффон — единственный в своём роде»
Сегодня, 15:31 Комментарии2
Игало: «Если ты нападающий, хорошо, когда тебя тренирует бывший форвард»
Сегодня, 15:21 Комментарии1
Агбонлахор: «Грилиш останется в „Астон Вилле“ на следующий сезон»
Сегодня, 13:47 Комментарии2
В Англии могут сократить длительность футбольных матчей
Сегодня, 13:33 Комментарии7
Обсудить
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:21
Это просто супер
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100