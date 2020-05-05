Хави Гарсия: «Я не могу оторваться от просмотра матчей „Манчестер Сити“»

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» , ныне выступающий за «Бетис», поделился мнением о наставнике «горожан» .

Больше всего меня поражает способность Пепа Гвардиолы изобретать и менять, переводить игроков на другие разные позиции. Я не могу оторваться от просмотра их матчей.

Я считаю, что Премьер-лига – это самый сложный чемпионат в мире. Много команд каждый сезон ведут борьбу за место на вершине, и постоянно появляются новые клубы, на успех которых никто и не рассчитывал.

Каждый раз появляется пара новых команд, которые составляют конкуренцию лидерам, и это делает Премьер-лигу очень сложной.