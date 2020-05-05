Игало: «Если ты нападающий, хорошо, когда тебя тренирует бывший форвард»

Форвард «Манчестер Юнайтед» высказался о главном тренере команды . По словам Игало, в работе с Сульшером ему помогает то, что наставник МЮ и сам в прошлом был нападающим.

Если ты нападающий, хорошо, когда тебя тренирует бывший форвард. Как нападающий ты выигрываешь от этого даже больше, чем защитники. Он забивал голы длительное время и много сделал для «Юнайтед», так что учиться у него – это хорошо.