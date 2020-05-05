Перин: «Буффон — единственный в своём роде»

Голкипер «Ювентуса» , выступающий за «Дженоа» на правах аренды, признался, что его кумиром является .

Мой кумир? Джиджи Буффон. Никогда не будет никого, кто был бы похож на него. В течение 20 лет он оставался на вершине, никто не сможет повторить такой результат. Касильяс долгое время был на пике своей формы, но технически он ниже Буффона. Дида был феноменом, но играл на пике в течение только 4-5 лет. Жулио Сезар был на вершине 4-5 лет. Буффон — единственный в своём роде.