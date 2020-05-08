Каррагер: «Как объяснить падение МЮ, если больше нет давления на судей?»

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сегодня, 15:22

Бывший защитник «Ливерпуля» вместе с экс-защитником «Манчестер Юнайтед» вел свою программу Sky Sports’ The Football Show. Каррагер заявил, что успехи МЮ при бывшем наставнике связаны с давлением на судей:

Как думаешь, Гари, причина, по которой МЮ сбавил, заключается в том, что Фергюсон больше не давит на судей? Я сейчас абсолютно серьезно.

Невилл ответил ему:

Твои слова можно можно назвать клеветой. Ты думаешь, что МЮ выигрывал чемпионаты, покупая судей.

На это Каррагер заявил:

А как еще объяснить падение с первого места на седьмое-восьмое, когда у вас больше нет тренера, запугивающего судей?

По информации источника, оба эксперты получили предупреждение от телеканала, потому что подобные заявления могут сулить каналу проблемы.