ГлавнаяНовости

Каррагер: «Как объяснить падение МЮ, если больше нет давления на судей?»

сегодня, 15:22

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вместе с экс-защитником «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом вел свою программу Sky Sports’ The Football Show. Каррагер заявил, что успехи МЮ при бывшем наставнике Алексе Фергюсоне связаны с давлением на судей:

Как думаешь, Гари, причина, по которой МЮ сбавил, заключается в том, что Фергюсон больше не давит на судей? Я сейчас абсолютно серьезно.

Невилл ответил ему:

Твои слова можно можно назвать клеветой. Ты думаешь, что МЮ выигрывал чемпионаты, покупая судей.

На это Каррагер заявил:

А как еще объяснить падение с первого места на седьмое-восьмое, когда у вас больше нет тренера, запугивающего судей?

По информации источника, оба эксперты получили предупреждение от телеканала, потому что подобные заявления могут сулить каналу проблемы. 

Ранее Каррагер заявил, что МЮ, если бы назначил на пост главного тренера нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, боролся бы за чемпионство.

Все новости
Судья Клаттенбург: «Я отлично ладил с Роналду»
Сегодня, 14:32 Комментарии7
Робертсон: «Сожалею, что ударил Месси по голове в полуфинале ЛЧ»
Сегодня, 14:14 Комментарии8
Ван Гал заявил, что мог возглавить «Тоттенхэм», а не МЮ
Сегодня, 13:34 Комментарии1
Ван Гал: «Виню Вудворда в своём увольнении из МЮ»
Сегодня, 13:08 Комментарии8
Рангник: «Не могу исключать, что я возглавлю „Милан“»
Сегодня, 12:16 Комментарии9
Эктор Эррера: «Месси или Роналду? Выберу природный талант Лионеля»
Сегодня, 10:29 Комментарии17
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:34
Уэбб знатно тащил мю, а сейчас им только в ле феерить)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:31
и там тоже есть тупые идиоты))))
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:30, ред.
Ливерпуль впервые за долгие-долгие годы стал что-то выигрывать, а у бывших игроков и фан-коммьюнити от этого чердак слетел) Легенды клуба прямо как лица такого же статуса в Спартаке, ей богу)) Ясно, почему эту команду недолюбливают в Англии) Столько пустого пафоса напускают
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 15:26
Даже ты это понимаешь)
Evgeniy09
Evgeniy09 ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 15:26
Спасибо. Поправили)
Иоанн Рюрикович
Иоанн Рюрикович
сегодня в 15:25
Вот это припекает у бестрофейного сквозера, ахаха)
Еще смешнее про давление на судей. В этом сезоне именно Оливер и компания принесли на блюдечке сквозерам кабинетное опло . Ахаха)
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:25
Венгер тоже на судей давил???
Бредятина полная.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 15:24
"Твои сложно можно назвать клеветой."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1181155/karrager-dzheymi-manchester-yunayted
Подправьте, пожалуйста.
beefs
beefs
сегодня в 15:22
конечно потеря мастерства
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100