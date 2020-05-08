Каррагер: «Как объяснить падение МЮ, если больше нет давления на судей?»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер вместе с экс-защитником «Манчестер Юнайтед» Гари Невиллом вел свою программу Sky Sports’ The Football Show. Каррагер заявил, что успехи МЮ при бывшем наставнике Алексе Фергюсоне связаны с давлением на судей:
Как думаешь, Гари, причина, по которой МЮ сбавил, заключается в том, что Фергюсон больше не давит на судей? Я сейчас абсолютно серьезно.
Невилл ответил ему:
Твои слова можно можно назвать клеветой. Ты думаешь, что МЮ выигрывал чемпионаты, покупая судей.
На это Каррагер заявил:
А как еще объяснить падение с первого места на седьмое-восьмое, когда у вас больше нет тренера, запугивающего судей?
По информации источника, оба эксперты получили предупреждение от телеканала, потому что подобные заявления могут сулить каналу проблемы.
Ранее Каррагер заявил, что МЮ, если бы назначил на пост главного тренера нынешнего наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа, боролся бы за чемпионство.
Еще смешнее про давление на судей. В этом сезоне именно Оливер и компания принесли на блюдечке сквозерам кабинетное опло . Ахаха)
Еще смешнее про давление на судей. В этом сезоне именно Оливер и компания принесли на блюдечке сквозерам кабинетное опло . Ахаха)
Бредятина полная.
Бредятина полная.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1181155/karrager-dzheymi-manchester-yunayted
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Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1181155/karrager-dzheymi-manchester-yunayted
Подправьте, пожалуйста.