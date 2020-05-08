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Ван Гал: «Виню Вудворда в своём увольнении из МЮ»

сегодня, 13:08

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал обрушился с критикой на вице-президента «красных дьяволов» Эда Вудворда за свое увольнение в 2016 году. Через несколько дней после этого МЮ возглавил португальский специалист Жозе Моуриньо.

Я гораздо больше виню директора клуба Эда Вудворда в моем увольнении, чем Моуриньо. Считаю, что Вудворд — злой гений.

Ранее бывший тренер вратарей МЮ Эрик Стили рассказал, что голкипер Давид Де Хеа хотел уйти из клуба из-за ван Гала.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 13:59
А себя любимого винить видимо не судьба, не в этой жизни..
dzvinka
dzvinka
сегодня в 13:27, ред.
там трое замешаны, Вудворд, Мендеш и сам моур - они даже бабок не пожалели кинуть шакалам-журналюгам на предварительный прогрев ванГали, пока за его спиной все договаривались. Позорная ситуация однако - но таков он уж есть, современный МЮ.
И да, ЛВГ уволили преждевременно, это очевидно сейчас.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:23
На всех не угодишь.
ДСА
ДСА
сегодня в 13:14
Теперь враги навек
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:10
долго думал)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:09
Нашел крайнего...
beefs
beefs
сегодня в 13:08
не помни плохого
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