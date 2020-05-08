Ван Гал: «Виню Вудворда в своём увольнении из МЮ»

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сегодня, 13:08

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» обрушился с критикой на вице-президента «красных дьяволов» Эда Вудворда за свое увольнение в 2016 году. Через несколько дней после этого МЮ возглавил португальский специалист .

Я гораздо больше виню директора клуба Эда Вудворда в моем увольнении, чем Моуриньо. Считаю, что Вудворд — злой гений.