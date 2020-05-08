Ван Гал: «Виню Вудворда в своём увольнении из МЮ»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гал обрушился с критикой на вице-президента «красных дьяволов» Эда Вудворда за свое увольнение в 2016 году. Через несколько дней после этого МЮ возглавил португальский специалист Жозе Моуриньо.
Я гораздо больше виню директора клуба Эда Вудворда в моем увольнении, чем Моуриньо. Считаю, что Вудворд — злой гений.
Ранее бывший тренер вратарей МЮ Эрик Стили рассказал, что голкипер Давид Де Хеа хотел уйти из клуба из-за ван Гала.
И да, ЛВГ уволили преждевременно, это очевидно сейчас.
И да, ЛВГ уволили преждевременно, это очевидно сейчас.