Робертсон: «Сожалею, что ударил Месси по голове в полуфинале ЛЧ»

Защитник «Ливерпуля» выразил сожаление, что ударил по голове форварда «Барселоны» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов прошлого сезона:

На «Камп Ноу» я думал, что хорошо справился с Месси. Однако он оформил дубль и счет был 3:0. Все говорили о нем. В матчах против лучших всегда хочется себя показать. Считаю, что Месси — лучший футболист всех времен. Против него очень сложно играть.

Когда выходишь на матч против него, то думаешь: «Окей, мы профессиональные футболисты, поэтому мы справимся». Месси ушел от двух наших полузащитников на «Камп Ноу» и бежал прямо на меня, я думал: «Ох черт, он настроен серьезно! И идет прямо на меня!». Пугает то, что он делает своими ногами. Из-за этого приходится гадать, чтобы обороняться против него.

Помню, что в один момент он был возле боковой линии и подумал: «Он хочет заработать аут? Нет проблем». Однако он загнал мяч внутрь, а потом пошел в центр поля, изменив направление игры. После этого я просто думал: «Ни один человек на такое не способен!». Мы с Фабиньо бежали за ним и оказались на газоне. Я просто взъерошил ему волосы. Он не был особо рад этому, но я точно никогда не сделаю больше чего-нибудь подобного! Это неуважительно к лучшему футболисту в истории.

И я, и он были на газоне, и я действительно жалею об этом. Не очень здорово, что все связывают этот эпизод теперь со мной.