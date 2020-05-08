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Рангник: «Не могу исключать, что я возглавлю „Милан“»

сегодня, 12:16

Экс-наставник «РБ Лейпциг» Ральф Рангник, работающий сейчас над спортивными проектами компании Red Bull, заявил, что «Милан» контактировал с ним:

Возглавлю ли я «Милан»? Не могу этого исключать. «Милан» контактировал со мной и я сообщил об этом «Ред Булл». Переговоры начались, но потом были приостановлены из-за коронавируса. Возникли более важные проблемы.

Источник утверждает, что именно Рангник является фаворитом на пост главного тренера «Милана». Ранее сообщалось, что он хочет видеть в «россонери» полузащитника дортмундской «Боруссии» Марио Гетце

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 12:42
В наше время все может быть
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:16
ну я так не думаю))))
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