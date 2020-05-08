Судья Клаттенбург: «Я отлично ладил с Роналду»

Английский арбитр Марк Клаттенбург вспомнил матчи с участием форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, на которых он работал:
Сильнее всего меня восхищало его умение завести и улучшить свою игру, когда у команды она плохая. Судил его матчи, когда он был молодым и играл в АПЛ, а затем работал на играх «Реала». Он всегда решал на поле. Ты знаешь, что находишься на одном газоне с уникальным футболистом, который в одно мгновение может изменить игру. Я отлично с ним ладил. Когда я пошел за медалью за работу на финальном матче Евро-2016, то он попытался обнять меня. Это показывает уважение между нами.
Я был расстроен, что он получил травму в начале встречи, потому что игра потеряла особенного игрока. Однако я никогда не выделял его среди других футболистов и не относился к нему по-особенному. Именно поэтому у нас сложились хорошие отношения. После одной из игр в мою раздевалку принесли футболу. На ней было написано: «Марку. С наилучшими пожеланиями. От Криштиану Роналду». Никогда не просил его об этом. Это был красивый жест. Я никогда не давал ему желтых карточек, может, поэтому получил футболку.
Помню, когда я впервые судил «Реал», то Касильяс ввел мяч после углового, и они забили после трех передач. Я даже не успел пересечь среднюю линию! Только такие футболисты, как Роналду, могут делать такие вещи. Он был очень быстрым и точным. Меня мало удивляет, что после его ухода «Реал» уже не тот.
Я был главным арбитром, когда Роналду исполнял решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в 2016 году. Моей мыслью было: «Когда это закончится, то я должен забрать мяч! Однако я знал, что мяч окажется в сетке ворот». Он тогда играл не так хорошо. Было видно, что не до конца готов. Но ты всегда знаешь, что если Роналду на поле, то тебя ждет шоу.
Ранее бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер поделился мнением о Роналду.