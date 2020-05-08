Судья Клаттенбург: «Я отлично ладил с Роналду»

Английский арбитр Марк Клаттенбург вспомнил матчи с участием форварда «Ювентуса» , на которых он работал:

Сильнее всего меня восхищало его умение завести и улучшить свою игру, когда у команды она плохая. Судил его матчи, когда он был молодым и играл в АПЛ , а затем работал на играх «Реала». Он всегда решал на поле. Ты знаешь, что находишься на одном газоне с уникальным футболистом, который в одно мгновение может изменить игру. Я отлично с ним ладил. Когда я пошел за медалью за работу на финальном матче Евро-2016, то он попытался обнять меня. Это показывает уважение между нами.

Я был расстроен, что он получил травму в начале встречи, потому что игра потеряла особенного игрока. Однако я никогда не выделял его среди других футболистов и не относился к нему по-особенному. Именно поэтому у нас сложились хорошие отношения. После одной из игр в мою раздевалку принесли футболу. На ней было написано: «Марку. С наилучшими пожеланиями. От Криштиану Роналду». Никогда не просил его об этом. Это был красивый жест. Я никогда не давал ему желтых карточек, может, поэтому получил футболку.

Помню, когда я впервые судил «Реал», то Касильяс ввел мяч после углового, и они забили после трех передач. Я даже не успел пересечь среднюю линию! Только такие футболисты, как Роналду, могут делать такие вещи. Он был очень быстрым и точным. Меня мало удивляет, что после его ухода «Реал» уже не тот.

Я был главным арбитром, когда Роналду исполнял решающий пенальти в финале Лиги чемпионов в 2016 году. Моей мыслью было: «Когда это закончится, то я должен забрать мяч! Однако я знал, что мяч окажется в сетке ворот». Он тогда играл не так хорошо. Было видно, что не до конца готов. Но ты всегда знаешь, что если Роналду на поле, то тебя ждет шоу.