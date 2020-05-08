Эктор Эррера: «Месси или Роналду? Выберу природный талант Лионеля»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера выбрал между нападающими «Барселоны» Лионелем Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду:
Это лучшее противостояние в мире. Уважаю и обожаю каждого из них. Выберу Месси из-за его природного таланта. Не умаляю заслуг Криштиану, он много и усердно трудился, чтобы стать тем, кто есть, но выберу талант Месси.
Я не часто играл против них, но думаю, Месси является более сложным соперником. Ты не знаешь, что он сделает через секунду. Это два лучших футболиста в истории. Они заслуживают уважения и восхищения своей игрой.
Ранее бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о Роналду и Месси.
А на кого Рауль обижен?
Вот что он говорил:
Лучший игрок – Лионель Месси. Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану, но Месси абсолютно другой. Он делает все так, что это выглядит легко, даже если это невозможно.Вы видите его игру, она выглядит как игра на улице с друзьями. Невероятно.
А на кого Рауль обижен?
Вот что он говорил:
Лучший игрок – Лионель Месси. Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану, но Месси абсолютно другой. Он делает все так, что это выглядит легко, даже если это невозможно.Вы видите его игру, она выглядит как игра на улице с друзьями. Невероятно.