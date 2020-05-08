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Эктор Эррера: «Месси или Роналду? Выберу природный талант Лионеля»

сегодня, 10:29

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера выбрал между нападающими «Барселоны» Лионелем Месси и «Ювентуса» Криштиану Роналду:

Это лучшее противостояние в мире. Уважаю и обожаю каждого из них. Выберу Месси из-за его природного таланта. Не умаляю заслуг Криштиану, он много и усердно трудился, чтобы стать тем, кто есть, но выберу талант Месси.

Я не часто играл против них, но думаю, Месси является более сложным соперником. Ты не знаешь, что он сделает через секунду. Это два лучших футболиста в истории. Они заслуживают уважения и восхищения своей игрой.

Ранее бывший защитник «Реала» Альваро Арбелоа поделился мнением о Роналду и Месси. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:00
тут выбора нет))
Legend 6
Legend 6 ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 11:00
Вечно обиженные?
А на кого Рауль обижен?
Вот что он говорил:
Лучший игрок – Лионель Месси. Мне довелось поиграть с Зиданом, Роналдо, Фигу, Криштиану, но Месси абсолютно другой. Он делает все так, что это выглядит легко, даже если это невозможно.Вы видите его игру, она выглядит как игра на улице с друзьями. Невероятно.
VAN ARM
VAN ARM ответ BenderBender (раскрыть)
сегодня в 11:00
полено надёжнее и стабильней)))))))))))))
beefs
beefs
сегодня в 11:00
а я за Кристиану, он боец
BenderBender
BenderBender ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 10:42
А ты бы кого выбрал между зюбой и поленом?
BenderBender
BenderBender
сегодня в 10:41
Ха-ха. Нашли, кого спрашивать))) Игрока второй команды Мадрида! Они же обиженные вечно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:35
Опять дайвер в пролёте. Досада!
shlomo
shlomo
сегодня в 10:32
И наверное ты прав
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