Эктор Эррера: «Месси или Роналду? Выберу природный талант Лионеля»

Полузащитник «Атлетико» выбрал между нападающими «Барселоны» и «Ювентуса» :

Это лучшее противостояние в мире. Уважаю и обожаю каждого из них. Выберу Месси из-за его природного таланта. Не умаляю заслуг Криштиану, он много и усердно трудился, чтобы стать тем, кто есть, но выберу талант Месси.

Я не часто играл против них, но думаю, Месси является более сложным соперником. Ты не знаешь, что он сделает через секунду. Это два лучших футболиста в истории. Они заслуживают уважения и восхищения своей игрой.