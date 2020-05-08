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Максименко принял участие в акции «Сад памяти»

сегодня, 18:44

Вратарь «Спартака» и национальной сборной России Александр Максименко, признанный лучшим игроком марта в московском клубе, присоединился к международной акции «Сад памяти».

Это не просто акция, а начало новой традиции. Память о героях и нашей истории должна жить. Цель — создать каждому из погибших в Великой Отечественной войне живой памятник. По всей стране высадят 27 миллионов деревьев.

Своё дерево Саша посвятил прадеду — Ковалёву Дмитрию Антоновичу. В 1944 году в разгар боя он помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы, уничтожив орудие прямой наводки противника. Позже ликвидировал две пулемётных точки врага, обеспечив успешные действия стрелковой роты. За свой подвиг был награждё6 орденом Отечественной войны II степени.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Александр Максименко присоединился к международной акции #СадПамяти 🌳 ⠀ Это не просто акция, а начало новой традиции. Память о героях и нашей истории должна жить. Цель – создать каждому из погибших в Великой Отечественной войне живой памятник. По всей стране высадят 27 миллионов деревьев. ⠀ Своё дерево Саша посвятил прадеду – Ковалёву Дмитрию Антоновичу. В 1944 году в разгар боя он помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы, уничтожив орудие прямой наводки противника. Позже ликвидировал две пулемётных точки врага, обеспечив успешные действия стрелковой роты. За свой подвиг был награжден орденом «Отечественной войны II степени». ⠀ #ДеньПобеды #75летпобеде #ВОВ

Публикация от Сборная России по футболу (@teamrussia)

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Все комментарии
Scuderia Ferrаri
Scuderia Ferrаri
сегодня в 18:51
Красава 💪💪
drug01
drug01
сегодня в 18:47
Это память на всю жизнь!
shlomo
shlomo
сегодня в 18:46
Молодец...чё ещё сказать
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