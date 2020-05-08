Максименко принял участие в акции «Сад памяти»

Вратарь «Спартака» и национальной сборной России , признанный лучшим игроком марта в московском клубе, присоединился к международной акции «Сад памяти».

Это не просто акция, а начало новой традиции. Память о героях и нашей истории должна жить. Цель — создать каждому из погибших в Великой Отечественной войне живой памятник. По всей стране высадят 27 миллионов деревьев.

Своё дерево Саша посвятил прадеду — Ковалёву Дмитрию Антоновичу. В 1944 году в разгар боя он помог нашим войскам продвинуться в сторону Варшавы, уничтожив орудие прямой наводки противника. Позже ликвидировал две пулемётных точки врага, обеспечив успешные действия стрелковой роты. За свой подвиг был награждё6 орденом Отечественной войны II степени.