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Арустамян: «Корян будет выступать за сборную Армении. Байрамян думает»

сегодня, 08:09

Известный телекомментатор Нобель Арустамян в своем телеграм-канале сообщил, что форвард «Химок» Аршак Корян будет выступать за сборную Армении:

Вы можете помнить, как Аршак Корян считался надеждой «Локомотива» и задолго до Леонида Слуцкого ездил в «Витесс». Сейчас он вышел с «Химками» в РПЛ (это еще неточно, о чем я писал ранее), а что еще интереснее — решил выступать за сборную Армении.

Корян, этнический армянин, выступал за российские сборные вплоть до молодежки U-21. Но недавно Аршак пообщался с армянской федерацией и новым главным тренером — вы вряд ли знали, но это Хоакин Капаррос, до того работавший в Севилье. Вполне возможно, скоро Корян будет выходить на поле вместе с Генрихом Мхитаряном.

Статус Коряна в России при этом не изменится: с нового сезона армянские футболисты перестают считаться у нас легионерами. Предполагаю, что такие прецеденты станут регулярными, и Корян — не последний «русский армянин», который принял приглашение сборной Армении. 

Насколько мне известно, по тому же пути может проследовать Хорен Байрамян. Игрок «Ростова» уже получил предложение из Армении и пока взял время на раздумье. Слышал, что Станислав Черчесов в кулуарных разговорах уже год намекает руководителям «Ростова» на то, что скоро может вызвать Байрамяна. Этого до сих пор не происходит — и не произойдет, если Хорен согласится сменить футбольное гражданство. 

Так или иначе, сборная Армении может серьезно усилиться — и, кто знает, высоко взобраться в следующей Лиге наций.

 

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 08:10
вот и шнобель очнулся от спячки)))
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