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Селюк — о своём обращении в Генпрокуратуру: «Хочу помочь людям»

сегодня, 14:51

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал свое обращение в Генпрокуратуру с призывом завести дело в отношении «Локомотива» по факту смерти защитника Иннокентия Самохвалова:

Если обратиться в генпрокуратуру через «Твиттер», то они берут дело на вооружение. Для этого он и существует. Тем более здесь речь идет о смерти человека. Естественно, мой юрист направит и официальное письмо. Есть те, кто хочет спустить дело на тормозах, пишут, что человек просто был на прогулке. Это не играет роли – Астори из «Фиорентины» вообще спал, когда погиб. Но в Италии уголовное дело подходит к концу, хоть и задержалось из-за коронавируса, и врач сядет, это сто процентов. Гендиректор клуба вообще еле соскочил, все на врача переложил. 

Здесь даже Смородская сказала, что про проблемы Самохвалова знали при ней. Если знали они, то и сейчас должны были. Вина Кикнадзе в том, что он подписал контракт с игроком. 

Надеюсь, мне не надо объяснять, что я не ловлю на этом хайп. Я хочу помочь людям! Я боюсь, что в России никто не смотрит на здоровье игроков. Надо было отстранить Самохвалова, а в РФС создать реестр футболистов с серьезными проблемами со здоровьем. Вот когда будет такая база, то дело сдвинется с мертвой точки, а сейчас всем наплевать. 

В том, что должны возбудить уголовное дело, нет никаких сомнений. Следственный комитет должен это сделать под надзором прокуратуры. И дело это должны довести до конца, оно должно быть резонансным. Я знаю многих высокопоставленных людей, на мои слова обратят внимание.

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Все комментарии
VIPded
VIPded
сегодня в 15:20
Пиар, конечно, но разобраться надо!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 15:20
Тут я с Селюком согласен. Как то быстро все утихло, а парень молодой погиб, ему бы жить , да жить, пусть и без футбола. Такие вещи на тормозах спускать нельзя.
beefs
beefs
сегодня в 15:12
правильно нужно взбудоражить эту шоблу, пусть мозги включают
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:11
на всём пиарится паразит!))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 14:53
А без него им никак...
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