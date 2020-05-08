Евсеев: «Стадион „Черкизово“ в 2002 году опередил свое время»

Главный тренер «Уфы» , выступавший во время игровой карьеры за «Локомотив», поделился мнением о стадионе московского клуба:

Буква Ч моего алфавита — Черкизово.

Приезжал туда еще мальчиком, когда занимался в Лосинке в школе «Локомотива». Периодически ездили туда тренироваться за дубль. Наша раздевалка была на противоположной трибуне от той, где переодевалась главная команда. Всегда задумывались: а как у них? Мечтали оказаться там. На футбол нас пускали бесплатно. Народа тогда приходило немного. Была уютная провинциальная атмосфера.

В «Локо» я оказался когда заканчивалась реконструкция базы в Баковке. И полгода после моего перехода команда еще играла на старом стадионе. Потом начался его снос. Сначала убрали трибуны за воротами, первый круг мы провели без них. А затем пришла очередь демонтировать центральные и для нас начался период скитаний. Играли в Раменском, на «Динамо». Искали свое временное пристанище, было тяжело. Новую арену построили быстро. В июле 2002-го клуб и болельщики получили не стадион, а дворец. Чисто футбольная арена, без беговых дорожек. Таких в стране еще не было.

Проявил инициативу тогдашней глава РЖД Николай Аксененко. Он любил футбол, очень переживал за нас и однажды спросил у Филатова и Сёмина: что еще надо для команды? Те сказали: новый стадион. И его слово стадо решающим. Так совпало, что первое чемпионство клуб выиграл на новом стадионе. Не думаю, что это совпадение. Мы слышали болельщиков, мы ощущали единство с трибунами. Это помогло. В старых «Лужниках», например, от поля до трибун было метров сто. А здесь все рядом. Удовольствие от нового стадиона получали не только мы, но и команды гостей. Это было в диковинку, и новизна ощущение долго не пропадала.