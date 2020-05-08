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Директор «Чертаново» поддержал идею создания турнира за выход в РПЛ

сегодня, 18:18

Директор «Чертаново» Николай Ларин поддержал предложение провести турнир среди команд ФНЛ за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Если такой турнир состоится, то мы только за двумя руками. Пусть мы даже проиграем в этом турнире, но сохранится спортивный принцип. Это шанс для «Чертаново». Сейчас наши футболисты убиты тем, что нам не дают шанса выйти в РПЛ, но если такой турнир состоится, то ребята воспрянут духом, поверят, что справедливость в футбольном мире есть.

Мы за любую возможность бороться за РПЛ. Лучше провести такой турнир, чем попасть в РПЛ просто так, по неспортивному принципу. Лучше попасть или не попасть в РПЛ играя. Но, конечно, хотелось бы говорить о свершившихся событиях, а не о слухах.

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Все комментарии
oFANATo
oFANATo
сегодня в 18:33
Есть шанс прикоснуться к большому футболу.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:33
в фифу поиграй)))
beefs
beefs
сегодня в 18:19
кому что а чертям вышку
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