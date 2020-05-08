Директор «Чертаново» поддержал идею создания турнира за выход в РПЛ

Директор «Чертаново» Николай Ларин поддержал предложение провести турнир среди команд ФНЛ за выход в Российскую Премьер-Лигу.

Если такой турнир состоится, то мы только за двумя руками. Пусть мы даже проиграем в этом турнире, но сохранится спортивный принцип. Это шанс для «Чертаново». Сейчас наши футболисты убиты тем, что нам не дают шанса выйти в РПЛ , но если такой турнир состоится, то ребята воспрянут духом, поверят, что справедливость в футбольном мире есть.