Каннаваро: «Надеюсь потренировать в АПЛ»

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» признался, что хочет однажды поработать в АПЛ :

Надеюсь на это. Смотрю все матчи в Премьер-Лиге. Мне нравится футбольная атмосфера в Англии. В Китае пытаюсь развить свои футбольные идеи. Работаю в одном из лучших клубов Азии, но, конечно, хочу потренировать в Европе.

Мне нравится менталитет Клоппа, однако нравится и философия Гвардиолы. В футболе необходима интенсивность как с мячом, так и без него. У меня есть своя собственная система. Надеюсь, что когда-нибудь все ее увидят.