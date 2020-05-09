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Каннаваро: «Надеюсь потренировать в АПЛ»

сегодня, 17:52

Главный тренер «Гуанчжоу Эвергранд» Фабио Каннаваро признался, что хочет однажды поработать в АПЛ:

Надеюсь на это. Смотрю все матчи в Премьер-Лиге. Мне нравится футбольная атмосфера в Англии. В Китае пытаюсь развить свои футбольные идеи. Работаю в одном из лучших клубов Азии, но, конечно, хочу потренировать в Европе.

Мне нравится менталитет Клоппа, однако нравится и философия Гвардиолы. В футболе необходима интенсивность как с мячом, так и без него. У меня есть своя собственная система. Надеюсь, что когда-нибудь все ее увидят.

Ранее Каннаваро назвал лучших футболистов в истории.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 18:36
Придется согласиться тогда на пониженную зарплату.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 18:06
останься лучше в памяти футболистом)))
beefs
beefs
сегодня в 18:05
надежда умирает последней
drug01
drug01
сегодня в 17:53
Желаем удачи молодец
shlomo
shlomo
сегодня в 17:53
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