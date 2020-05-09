ГлавнаяНовости

Вице-председатель «Вест Хэма»: «Нужно продезинфицировать газоны. Но как?»

сегодня, 17:31

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала, какие меры нужно предпринять, когда будет возобновлен сезон в АПЛ:

Первый и главный принцип АПЛ — возобновление сезона тогда, когда будет безопасно. Все 20 клубов единодушны в этом. Мы должны об этом думать в первую очередь, прежде чем возобновится самый несчастный сезон в истории футбола.

Будут введены новые правила для футболистов и сотрудников клубов, если карантин отменят и разрешат проводить тренировки. Нельзя будет меняться машинами. Необходимо будет ограничить время занятий в малых группах по 75 минут и находиться друг от друга на растоянии не менее двух метров. Будут запрещены отборы мяча, но разрешены пасы и удары по воротам.

Нужно продезинфицировать даже газоны, угловые флажки и стойки ворот. Загадка, как это сделать. Однако было бы желание, а возможность всегда найдется.

Ранее Брэйди предложила аннулировать результаты сезона

Все новости
Бременский министр рассказал, почему регион против возобновления Бундеслиги
Сегодня, 17:18 Комментарии2
«Вы научили меня многому в жизни». Рибери поздравил Хайнкеса с 75-летием
Сегодня, 17:07 Комментарии2
Балотелли: «Я гений, а не бунтарь»
Сегодня, 16:34 Комментарии10
«Трус, который мочил свои штаны», — Мело ответил Кьеллини
Сегодня, 15:55 Комментарии10
Откровения Эмери. О Мбаппе, Комбарове и своём будущем
Сегодня, 15:45Александр Чистяков в блоге Bla Bla BlaКомментарии2
Ван дер Сар рассказал об устном соглашении с ван де Беком
Сегодня, 14:42 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Foxes
Foxes
сегодня в 17:36
в систему полива врезаться и продезинфицировать!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:34
Нужно просто не гадить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100