Вице-председатель «Вест Хэма»: «Нужно продезинфицировать газоны. Но как?»

Вице-председатель правления «Вест Хэма» Каррен Брэйди рассказала, какие меры нужно предпринять, когда будет возобновлен сезон в АПЛ :

Первый и главный принцип АПЛ — возобновление сезона тогда, когда будет безопасно. Все 20 клубов единодушны в этом. Мы должны об этом думать в первую очередь, прежде чем возобновится самый несчастный сезон в истории футбола.

Будут введены новые правила для футболистов и сотрудников клубов, если карантин отменят и разрешат проводить тренировки. Нельзя будет меняться машинами. Необходимо будет ограничить время занятий в малых группах по 75 минут и находиться друг от друга на растоянии не менее двух метров. Будут запрещены отборы мяча, но разрешены пасы и удары по воротам.

Нужно продезинфицировать даже газоны, угловые флажки и стойки ворот. Загадка, как это сделать. Однако было бы желание, а возможность всегда найдется.