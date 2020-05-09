Откровения Эмери. О Мбаппе, Комбарове и своём будущем

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сегодня, 15:45

Бывший наставник «Спартака» и ПСЖ дал большое интервью AS, в котором рассказал о 16 годах работы в качестве тренера и поделился любопытными суждениями.

На злобу дня. О возвращении футбола после нашествия COVID-19:

Я уверен, что мы должны придерживаться идеи о том, что сезон должен закончиться, хотя мы по-прежнему должны проявлять осмотрительность и выполнять требования органов здравоохранения. Тем не менее, деятельность различных секторов экономики, в том числе и в футбольной индустрии, должна быть возобновлена так быстро, как только позволят правительство и органы здравоохранения. Футбол нужен болельщикам, он станет одним из символов возвращения к нормальной жизни, в то же время футболу нужны игры и трансляции, чтобы вся наша индустрия не рухнула.

О досрочном завершении футбольного сезона во Франции:

Я приветствую продуманные шаги по возвращению футбола, разработку четких протоколов и следование им, как это делают Бундеслига и Ла Лига. Мне кажется, что европейские лиги должны были выступить единым фронтом, и я вижу позитивный пример Испании, Англии, Германии и Италии. Что же касается Франции, могу судить только со стороны. Возможно, они слишком быстро сдались, время на поиск безопасного сценария завершения сезона оставалось.

О том, каким будет футбол в 2021 году:

Я оптимист, поэтому верю, что в ближайшие месяцы будет найдена вакцина, лечение, и наша жизнь вернется к норме. В 2021 году публика вернется на трибуны, и мы снова сможем наслаждаться футбольной атмосферой.

О Килиане Мбаппе:

В какой лиге я бы посоветовал продолжить карьеру Мбаппе? Вы знаете, когда я работал во Франции, мне нравилось, что он играл в моей команде. Когда я уехал в Англию, мне хотелось видеть его в АПЛ , а если я вернусь в Испанию, то буду счастлив приезду Килиана сюда. Конечно, говоря об Испании, мы подразумеваем мадридский «Реал». И да, я уверен, что Мбаппе в «Мадриде» может стать таким же футболистом-эпохой, как Альфредо Ди Стефано или Криштиану Роналду.

О перспективах ПСЖ в Лиге чемпионов:

Конечно, ПСЖ может стать клубным чемпионом Европы. Мне повезло тренировать эту команду два года, в одном из сезонов мы были близки к выходу в четвертьфинал, но ситуация повернулась не в нашу пользу. У парижан очень умный президент, который хочет реализовать свои идеи, в том числе оставить след в Лиге чемпионов. Думаю, что однажды ПСЖ победит в этом турнире. Это отличный клуб, работать там было большой честью для меня.

О следующем обладателе «Золотого мяча»:

Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, что следующий «Золотой мяч» достанется Килиану, но он, безусловно, обладает способностями и талантами для того, чтобы стать лучшим футболистом планеты.

О Неймаре:

Это правда, что Криштиану и Месси по-прежнему на вершине футбола, но я считаю, что Неймар все еще может оказаться на троне лучшего игрока в мире.

О подопечных Эмери в зарубежных клубах, которые могли бы заиграть в Ла Лиге:

В ПСЖ и «Арсенале» я работал с игроками очень высокого уровня, практически все они не затерялись бы в Примере. Еще я выделил бы левшу Дмитрия Комбарова из московского «Спартака», он был очень хорош на пике карьеры и мог бы заиграть в Испании.

О самом быстром футболисте, которого тренировал Эмери:

В «Альмерии» у меня играл Альберт Крусат — очень быстрый парень, который во многом за счет скорости показывал хорошие результаты и в Сегунде, и в Примере. Но самый ли он быстрый? Думаю, Неймар, Мбаппе и Обамеянг могли бы с ним посоревноваться в скорости.

О влияние VAR на футбол:

Я всегда придавал большое значение выработке стратегия для различных ситуаций на поле, и это правда, что VAR оказал серьезнейшее влияние на планирование действий в обороне и атаке. VAR изменил контекст и перспективу стратегий, которые занимаются поиском идеальных решений на стыке своих сильных сторон и слабостей противника. На основании этих стратегий навязываются и тренируются навыки, а их исполнение доводится до автоматизма у футболистов. VAR изменил некоторые стратегии, повлиял на тренировочный процесс. Не могу сказать, что это в корне изменило мою работу, тем более что я отвожу большую роль «свободе воле» футболистов на поле, но определенные коррективы были внесены.

Об уважении к тренеру в разных лигах:

Испанские тренерские кадры все больше экспортируются, у нас есть успешная методология, мы конкурентоспособные, нашу футбольную культуру принимают по всему миру. Что же касается уважения, то оно зависит от обстоятельств, по большому счету везде признание зависит от результатов. В «Спартаке» у меня быстро все пошло не так; в ПСЖ первый год не очень получился, а второй был хорошим; в «Арсенале», напротив, после хорошего сезона последовал плохой. В зависимости от успехов команды менялось и отношение публики и руководства.

Об опыте Унаи Эмери:

Я тренирую уже 16 лет, в каждой лиге и клубе были свои особенности. Например, опыт работы в России меня очень многому научил, хотя со стороны он может показаться негативным. Во Франции я работал в клубе, который доминирует над остальными, мы выиграли 7 из 10 внутренних титулов за два года, но это не было легко. Конечно, Англия меня впечатлила больше всего: великолепная атмосфера, высокий уровень конкуренции между клубами, неудивительно, что АПЛ успешнее Ла Лиги продает свой футбольный продукт в другие страны. У нас есть два гиганта — «Реал» и «Барселона», которые гораздо больше остальных испанских команд. Сейчас к ним подтянулся «Атлетико». Все остальные, даже крепко стоящие на ногах клубы как «Валенсия», «Севилья», «Бетис», «Вильярреал», «Реал Сосьедад» и «Атлетик» вынуждены много экспортировать.

О вольной жизни:

Сейчас я живу в Валенсии из-за моего сына, но зарегистрирован в Мадриде. Смотрю много футбола, чему способствует режим самоизоляции. Не знаю, в каком клубе продолжу карьеру, но я открыт для любых предложений. «Атлетико»? Эту команду тренирует Симеоне, и он будет в «Атлетико» всю жизнь или пока сам не захочет уйти, потому что нет никого лучше для этого клуба.

О выборе будущего клуба:

Я ничем не ограничиваю себя в выборе новой работы, я профессионал и пойду работать туда, где мне предложат интересный проект. Мое сердце принадлежит «Реалу Сосьедад», которому я отдал 10 лет жизни, но если меня позовет «Атлетик» из Бильбао… Я работал в «Севилье», но если мне позвонят из «Бетиса», то я выслушаю предложение. На сегодняшний день я не близок ни к одному из клубов, но хочу продолжить карьеру и рассчитываю на приглашение в команду, которая нацелена на успешное выступление в Лиге чемпионов или Лиге Европы.

По материалу as.com.