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«Трус, который мочил свои штаны», — Мело ответил Кьеллини

сегодня, 15:55

Полузащитник «Палмейраса» Фелипе Мело ответил на критику защитника «Ювентуса» Джорджо Кьеллини, который назвал его «худшим из худших».

Когда я был в Турине, не было таких случаев, когда я к кому-то относился недостаточно уважительно. Но на данный момент, я не уважаю Кьеллини. И больше никогда не буду. 

Он говорил, что я худший из худших? Ну, он всегда был трусом, который мочил свои штаны...

Возможно, «этот защитник» все еще злится на меня, потому что, когда я перешел в «Галатасарай», мы дали «Юве» несколько пощечин и выбили их из Лиги чемпионов. Или из-за того, что я фанат «Интера».

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:04
что орать то)) али кулаков не))))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:57
Зря устроенная перепалка.
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