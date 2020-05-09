«Трус, который мочил свои штаны», — Мело ответил Кьеллини

Полузащитник «Палмейраса» ответил на критику защитника «Ювентуса» , который назвал его «худшим из худших».

Когда я был в Турине, не было таких случаев, когда я к кому-то относился недостаточно уважительно. Но на данный момент, я не уважаю Кьеллини. И больше никогда не буду.

Он говорил, что я худший из худших? Ну, он всегда был трусом, который мочил свои штаны...

Возможно, «этот защитник» все еще злится на меня, потому что, когда я перешел в «Галатасарай», мы дали «Юве» несколько пощечин и выбили их из Лиги чемпионов. Или из-за того, что я фанат «Интера».