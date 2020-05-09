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Балотелли: «Я гений, а не бунтарь»

сегодня, 16:34

Нападающий «Брешии» Марио Балотелли рассказал о своей философии футбола.

Я отличаюсь от других. Если вы найдёте такого же парня, как я, то я оплачу вам ужин. Я предпочитаю побеждать и забивать некрасивые голы, а не играть на публику и не забивать вообще. Главное для меня — это победа.

У меня была непростая жизнь с детства. Люди говорят, что я темнокожий парень, который постоянно веселится, зарабатывает деньги и меняет женщин. Но это не так. Легко судить других только по одежке.

Думаю, что я гений, но не бунтарь. Я живу в своем мире, веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колёса. Когда люди говорят, что я тупой, я смеюсь над ними. Не думаю, что я глупее среднестатистического человека.

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Все комментарии
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 17:20
И много среди негров гениев ?
juvenale
juvenale
сегодня в 17:16
скоро гений будешь в какой рпл доигрывать
beefs
beefs
сегодня в 17:04
это как посмотреть
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:54
Мания величия зашкаливает.
Legend 6
Legend 6 ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 16:46
Да ему может не очень хочется.)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:45
Рассмешил гений)
DEIVID
DEIVID
сегодня в 16:45
Гениальный дауншифтер.
drug01
drug01
сегодня в 16:39
Если гений то играй в футбол
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