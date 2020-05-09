Балотелли: «Я гений, а не бунтарь»

Нападающий «Брешии» рассказал о своей философии футбола.

Я отличаюсь от других. Если вы найдёте такого же парня, как я, то я оплачу вам ужин. Я предпочитаю побеждать и забивать некрасивые голы, а не играть на публику и не забивать вообще. Главное для меня — это победа.

У меня была непростая жизнь с детства. Люди говорят, что я темнокожий парень, который постоянно веселится, зарабатывает деньги и меняет женщин. Но это не так. Легко судить других только по одежке.

Думаю, что я гений, но не бунтарь. Я живу в своем мире, веду себя так, как хочу, никому не вставляя палки в колёса. Когда люди говорят, что я тупой, я смеюсь над ними. Не думаю, что я глупее среднестатистического человека.