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Бременский министр рассказал, почему регион против возобновления Бундеслиги

сегодня, 17:18

Министр внутренних дел земли Бремен Ульрих Маурер объяснил, почему регион выступал против возобновления сезона:

Мы прилагали все силы для того, чтобы отложить возобновление сезона. Наш мэр четко сказал об этом в разговоре с Меркель. Временами нужно двигаться против течения. Всегда легко двигаться за стадом. Бремен по-прежнему подчиняется Немецкой футбольной лиге, но мы сказали «нет». Многие вещи нельзя предсказать. Мы не знаем, как будет складываться ситуация в клубах. Не знаем, какое поведение будет у болельщиков.

Будет катастрофой, если «Вердер» вылетит. Наши отношения не всегда складывались хорошо, но очевидны наши симпатии к клубу. Но «Вердер» справится. 

Напомним, что Бундеслига возобновится 16 мая

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VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:36
пусть займется музыкой))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:21
Лодыри патамушта...
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