Бременский министр рассказал, почему регион против возобновления Бундеслиги

Министр внутренних дел земли Бремен Ульрих Маурер объяснил, почему регион выступал против возобновления сезона:

Мы прилагали все силы для того, чтобы отложить возобновление сезона. Наш мэр четко сказал об этом в разговоре с Меркель. Временами нужно двигаться против течения. Всегда легко двигаться за стадом. Бремен по-прежнему подчиняется Немецкой футбольной лиге, но мы сказали «нет». Многие вещи нельзя предсказать. Мы не знаем, как будет складываться ситуация в клубах. Не знаем, какое поведение будет у болельщиков.

Будет катастрофой, если «Вердер» вылетит. Наши отношения не всегда складывались хорошо, но очевидны наши симпатии к клубу. Но «Вердер» справится.