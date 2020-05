«Вы научили меня многому в жизни». Рибери поздравил Хайнкеса с 75-летием

Полузащитник «Фиорентины» , ранее выступавший в «Баварии» под руководством тренера , поздравил немецкого специалиста с 75-летием.

You taught me lessons on the pitch but you also taught me lessons of life. I wish you and your family all the best, good health and happiness. 🙏🏼

HAPPY BIRTHDAY, JUPP! 🎉

I hope to see you again soon. 😉 pic.twitter.com/vSIy8EDhWm