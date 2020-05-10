Кордоба рассказал о неудачном выплеске агрессии Жозе Моуриньо после игры

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба рассказал забавную историю, связанную с главным тренером «Тоттенхэма» , произошедшую во время его работы в миланском клубе.

Игроки «Тоттенхэма» уже узнали о нем. Когда он сердится, то пинает все, что находится у него под ногами. После игры с «Фиорентиной» он вошел в раздевалку и пнул ногой сумку с контейнером для льда.

Он упал и тут же встал. Даже сегодня, когда я слышу его по телефону, я спрашиваю, не болит ли у него задница от падения.