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Кордоба рассказал о неудачном выплеске агрессии Жозе Моуриньо после игры

сегодня, 00:00

Бывший защитник «Интера» Иван Кордоба рассказал забавную историю, связанную с главным тренером «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо, произошедшую во время его работы в миланском клубе.

Игроки «Тоттенхэма» уже узнали о нем. Когда он сердится, то пинает все, что находится у него под ногами. После игры с «Фиорентиной» он вошел в раздевалку и пнул ногой сумку с контейнером для льда.

Он упал и тут же встал. Даже сегодня, когда я слышу его по телефону, я спрашиваю, не болит ли у него задница от падения.

Также Кордоба высоко отозвался об игре форварда «Интера» Ромелу Лукаку. 

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:11
Забавный случай, но это не последний.....
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:11
Эх, Кардоба, негоже напоминать о себе за счет других.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:07
Да он еще псих!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 00:05
Моур - хреновый лицедей
Pevandr
Pevandr
сегодня в 00:02
Такое иногда бывает.
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