Лено: «Многие не замечают, какую работу Озил проделывает на поле»

Голкипер «Арсенала» высоко отозвался о своем одноклубнике хавбеке .

Озил обладает отличным пасом, это невероятно. Да, в последнее время ему не удалось сделать много голевых передач, но он — автор многих моментов и часто отдает предголевой пас. Благодаря Озилу наши игроки оказываются на хороших позициях, а этого многие люди не замечают.

Но когда ты ежедневно видишь его на тренировках и во время матчей, то понимаешь, какую важность он и его передачи имеют для команды.