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Лено: «Многие не замечают, какую работу Озил проделывает на поле»

сегодня, 23:26

Голкипер «Арсенала» Бернд Лено высоко отозвался о своем одноклубнике хавбеке Месуте Озиле.

Озил обладает отличным пасом, это невероятно. Да, в последнее время ему не удалось сделать много голевых передач, но он — автор многих моментов и часто отдает предголевой пас. Благодаря Озилу наши игроки оказываются на хороших позициях, а этого многие люди не замечают.

Но когда ты ежедневно видишь его на тренировках и во время матчей, то понимаешь, какую важность он и его передачи имеют для команды.

Недавно появилась информация, что «Арсенал» не будет предлагать Озилу новый контракт. 

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Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 23:44
Уткину не родственник?
drug01
drug01
сегодня в 23:28
Нужно срочно сделать экзамен
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