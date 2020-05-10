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Саньоль: «Игроки сборной Франции настроились против Зидана после ЧМ-2006»

вчера, 23:51
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия1 : 1Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Бывший защитник сборной Франции Вилли Саньоль рассказал об отношении игроков французской сборной к инциденту с ударом головой Зинедина Зидана в грудь Марко Матерации в финальном матче чемпионата мира-2006 со сборной Италии.

После финала, конечно, у всех игроков был стресс. Все игроки сборной Франции были настроены против Зидана после финала, из-за того, что он сделал на поле. Это было неуместным поступком. Футбол — командная игра, нужно всегда уважать партнеров.

После этого матча мы перестали общаться, да и он прекратил играть за сборную. Но в 2008 году я пригласил его на свадьбу и он пришел.

Основное и дополнительное время матча завершилось ничьей — 1:1. В серии пенальти победу одержала сборная Италии 5:3. 

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