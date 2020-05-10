В «Марселе» опровергли слухи о возможной покупке клуба саудовцами

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сегодня, 20:54

По информации RMC Sport, владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт не собирается продавать клуб саудовским бизнесменам.

Источник сообщает, что после выхода «Марселя» в Лигу чемпионов по итогам досрочно завершенного сезона, в Сети появились слухи о возможной покупке клуба членом Саудовской королевской семьи Аль-Валид ибн Талал Аль Саудом.

Однако президент «Марселя» Жак-Анри Эйро опроверг эту информацию, назвав ее необоснованными слухами.

Тем временем президент «Лиона» хочет лишить «Марсель» участия в Лиге чемпионов.