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В «Марселе» опровергли слухи о возможной покупке клуба саудовцами

сегодня, 20:54

По информации RMC Sport, владелец «Марселя» Фрэнк Маккорт не собирается продавать клуб саудовским бизнесменам.

Источник сообщает, что после выхода «Марселя» в Лигу чемпионов по итогам досрочно завершенного сезона, в Сети появились слухи о возможной покупке клуба членом Саудовской королевской семьи Аль-Валид ибн Талал Аль Саудом.

Однако президент «Марселя» Жак-Анри Эйро опроверг эту информацию, назвав ее необоснованными слухами.

Тем временем президент «Лиона» хочет лишить «Марсель» участия в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:02
Значит купят скоро
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:59
А был бы неплохой вариант...
drug01
drug01
сегодня в 20:59
Писать можно все особенно сейчас когда нет самого футбола....
ftf5h7h5692r
ftf5h7h5692r
сегодня в 20:54
Опровержение еще ни чего не значит.
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