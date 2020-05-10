Петр Чех назвал имя игрока, против которого ему было играть сложнее всего

Бывший голкипер «Челси» назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

Уэйн Руни. Каждый раз, когда мы играли против «Юнайтед», я должен был быть уверен в себе, он был очень непредсказуем и очень умен.

Он парень, который может преследовать, который может сражаться, который может бежать, он ловко стреляет. Он мог забить с середины поля, мог попытаться обыграть тебя, если выходишь из ворот слишком высоко. Это был вызов, который мне нравился.