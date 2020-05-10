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Петр Чех назвал имя игрока, против которого ему было играть сложнее всего

сегодня, 21:12

Бывший голкипер «Челси» Петр Чех назвал футболиста, против которого ему было сложнее всего играть.

Уэйн Руни. Каждый раз, когда мы играли против «Юнайтед», я должен был быть уверен в себе, он был очень непредсказуем и очень умен.

Он парень, который может преследовать, который может сражаться, который может бежать, он ловко стреляет. Он мог забить с середины поля, мог попытаться обыграть тебя, если выходишь из ворот слишком высоко. Это был вызов, который мне нравился.

Также Чех рассказал, как отреагировал на то, что в 2014 году основным вратарем клуба стал Тибо Куртуа.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator
сегодня в 21:19
Я думал, Питера Ханта назовёт :)
shlomo
shlomo
сегодня в 21:13
Против него многим было сложно
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