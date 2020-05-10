ГлавнаяНовости

Стоичков: «„Барселона“ добилась бы успеха и без Гвардиолы»

сегодня, 18:30

Бывший форвард «Барселоны» Христо Стоичков поделился мнением о работе Хосепа Гвардиолы в каталонском клубе с 2008 по 2012 год. На данный момент Хосеп возглавляет «Манчестер Сити».

«Барселона» была уже сформирована. Работа Хосепа была легкой, так как он прекрасно знал инфраструктуру молодежной системы. Гвардиола принял состав, собранный Франком Райкардом. Месси и многие другие дебютировали при Райкарде.

Впечатляющих результатов клуб добился бы и с Хосепом, и без Хосепа. В команде были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но затем состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так команда и сформировалась.

Также недавно Стоичков опроверг устоявшееся предположение о том, что Жозе Моуриньо работал в штабе Бобби Робсона в «Барселоне» в должности переводчика.

Все новости
Тони: «Кьеллини и Балотелли нужно поговорить лично и всё прояснить»
Сегодня, 18:50 Комментарии4
Р. Сигурдссон: «Гацкан — воин, но для меня лидером „Ростова“ был Паршивлюк»
Сегодня, 17:50 Комментарии1
Р. Сигурдссон: «Карпин — прекрасный тактик и очень хороший человек»
Сегодня, 17:00 Комментарии7
Гронкьяер: «Зиеш будет игроком основного состава „Челси“»
Сегодня, 15:57 Комментарии12
Лейва: «Я был уверен, что Трент станет одним из лучших защитников в мире»
Сегодня, 15:44 Комментарии3
Маркизио: «Надеюсь, Серия А вскоре возобновится»
Сегодня, 15:36 Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко ответ SuperGobb (раскрыть)
сегодня в 19:10
Твои комменты забавны)
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 19:08
Той Барселоне нужен был всплеск, эмоциональный подъем после Райкарда, Гвардиола предоставил этот подъем и провел небольшую революцию в команде.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 19:07
Оно и понятно - Эвребе, Айтекины, Штарки, Буззаки, Чакиры, Мальенки, Эрнандесы - вот причины успеха и моськины панамские счета, которые кормят нечистых на руку судеек. Аха-ха)
drug01
drug01
сегодня в 18:56
Не уверен! Роль тренера очень велика
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 18:36
Поколение тогда играло Легендарное
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100