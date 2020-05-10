Стоичков: «„Барселона“ добилась бы успеха и без Гвардиолы»

Бывший форвард «Барселоны» поделился мнением о работе в каталонском клубе с 2008 по 2012 год. На данный момент Хосеп возглавляет «Манчестер Сити».

«Барселона» была уже сформирована. Работа Хосепа была легкой, так как он прекрасно знал инфраструктуру молодежной системы. Гвардиола принял состав, собранный Франком Райкардом. Месси и многие другие дебютировали при Райкарде.

Впечатляющих результатов клуб добился бы и с Хосепом, и без Хосепа. В команде были Тьерри Анри, Деку, Роналдиньо, Рафа Маркес, Карлес Пуйоль и Виктор Вальдес.

Некоторым игрокам пришлось уйти, но затем состав пополнили Андрес Иньеста и Педро, а Месси стал проводить на поле больше времени. Так команда и сформировалась.