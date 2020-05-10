Тони: «Кьеллини и Балотелли нужно поговорить лично и всё прояснить»

Бывший нападающий сборной Италии прокомментировал конфликт между защитником «Ювентуса» и нападающим «Брешии» .

Я думаю, что они оба были правы, но их ошибка в том, что они повели себя так, как не стоит делать. Конечно, если Кьеллини никогда этого не говорил в лицо Балотелли, то это нехорошо.

Еще хуже, когда некоторые дискуссии вылезают в социальные сети. Было бы лучше, если бы они поговорили лично и все прояснили. Судя по ответу Балотелли, это вещи, которые никогда не были сказаны ему в лицо. Вы должны понять, где лежит истина и знать ситуацию.