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Тони: «Кьеллини и Балотелли нужно поговорить лично и всё прояснить»

сегодня, 18:50

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони прокомментировал конфликт между защитником «Ювентуса» Джорджо Кьеллини и нападающим «Брешии» Марио Балотелли.

Я думаю, что они оба были правы, но их ошибка в том, что они повели себя так, как не стоит делать. Конечно, если Кьеллини никогда этого не говорил в лицо Балотелли, то это нехорошо.

Еще хуже, когда некоторые дискуссии вылезают в социальные сети. Было бы лучше, если бы они поговорили лично и все прояснили. Судя по ответу Балотелли, это вещи, которые никогда не были сказаны ему в лицо. Вы должны понять, где лежит истина и знать ситуацию.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 18:58
Балотели дурачок растративший впустую талант)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:56
По деревенски, вышли за околицу, набили друг другу морды и фсё! Лучшие друзья ;)
beefs
beefs
сегодня в 18:52
где Балотелли там базар
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:52
Сами думаю разберутся
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