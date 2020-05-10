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Супруга Тиаго Силвы: «Мы хотим остаться в Париже, муж привязан к ПСЖ»

сегодня, 21:37

Изабелла Силва, супруга защитника ПСЖ Тиаго Силвы, призналась, что хотела бы продолжения карьеры своего мужа в парижском клубе.

Тиаго сильно привязан к ПСЖ, фанатам клуба и Франции. Неважно, продолжит ли он карьеру в ПСЖ или нет, мы будем возвращаться в Париж, чтобы встречаться с нашими друзьями.

Но для нас было бы лучше всего остаться в этом клубе, так как мы любим ПСЖ, город, страну. Здесь выросли наши дети, мы хотели бы продолжить свою жизнь в Париже.

Не так давно появлялась информация, что Силва заинтересован в возвращении в «Милан»

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:42
Нельзя жену слушать. Шевченко послушал жену и провалился в Челси. Зачем уходил??? Так жены Абраши и Шевченко - подруги, вот и послушал супругу.
Слушай женщину и кивай.....но делай все наоборот!!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 21:42
Ничего удивительного, что женщина хочет остаться в Париже). Тиаго Силвы своего мнения не имеет)
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:38
Наверное более жене это нужно
beefs
beefs
сегодня в 21:37
хотеть не вредно
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