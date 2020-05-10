Супруга Тиаго Силвы: «Мы хотим остаться в Париже, муж привязан к ПСЖ»

Изабелла Силва, супруга защитника ПСЖ , призналась, что хотела бы продолжения карьеры своего мужа в парижском клубе.

Тиаго сильно привязан к ПСЖ , фанатам клуба и Франции. Неважно, продолжит ли он карьеру в ПСЖ или нет, мы будем возвращаться в Париж, чтобы встречаться с нашими друзьями.