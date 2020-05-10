Супруга Тиаго Силвы: «Мы хотим остаться в Париже, муж привязан к ПСЖ»

Изабелла Силва, супруга защитника ПСЖ Тиаго Силвы, призналась, что хотела бы продолжения карьеры своего мужа в парижском клубе.
Тиаго сильно привязан к ПСЖ, фанатам клуба и Франции. Неважно, продолжит ли он карьеру в ПСЖ или нет, мы будем возвращаться в Париж, чтобы встречаться с нашими друзьями.
Но для нас было бы лучше всего остаться в этом клубе, так как мы любим ПСЖ, город, страну. Здесь выросли наши дети, мы хотели бы продолжить свою жизнь в Париже.
Не так давно появлялась информация, что Силва заинтересован в возвращении в «Милан».
Слушай женщину и кивай.....но делай все наоборот!!!
Слушай женщину и кивай.....но делай все наоборот!!!