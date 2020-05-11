Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»

Ксения, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером «Крыльев Советов» , который раскритиковал правительство РФ .

Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.

Если это переживания за народ, то тут уже нужно задумываться о том, что ты публичный человек. А поскольку это так, то любое подобное высказывание своего мнения нужно согласовывать с клубом. Наверное. С другой стороны, формально же у нас свобода слова? Он высказал мнение, не более.

А по сути его высказываний — сложный для комментария вопрос, ведь что-то он говорит по делу, а что-то определенно лишнее. Оценку я здесь дать не могу.