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Жена Песьякова: «Футболисты в нынешней ситуации на рабов не смахивают»

сегодня, 22:06

Ксения, жена вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, прокомментировала скандальную ситуацию с голкипером «Крыльев Советов» Евгением Фроловым, который раскритиковал правительство РФ.

Начну с того, что в принципе странно, что он об этом говорит — футболисты в сегодняшней ситуации на рабов не смахивают, грех жаловаться, как говорится.

Если это переживания за народ, то тут уже нужно задумываться о том, что ты публичный человек. А поскольку это так, то любое подобное высказывание своего мнения нужно согласовывать с клубом. Наверное. С другой стороны, формально же у нас свобода слова? Он высказал мнение, не более.

А по сути его высказываний — сложный для комментария вопрос, ведь что-то он говорит по делу, а что-то определенно лишнее. Оценку я здесь дать не могу.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
сегодня в 22:41
Если не даёшь оценку, зачем это выступление?
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
сегодня в 22:33
Та редкая ситуация, когда жена походу одарённее мужа
Брулин
Брулин
сегодня в 22:32
Разве Фролов жаволся?
VIPded
VIPded
сегодня в 22:27
Ну хоть кто-то не плачется...
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 22:23
Как-будто кто-то просит её оценить слова Фролова.
311
311
сегодня в 22:23
Как человек публичный, он сказал и его услышали. А какая реакция общества была бы от подобной реплики условного дяди Васи?)
beefs
beefs
сегодня в 22:19
он говорил что видел
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 22:08
Поздно оправдываться...
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