Ширл: «В матче с „Вильярреалом“ даже на холод не обращали внимания»

Экс-игрок «Зенита» вспомнил матч против «Вильярреала» в 1/16 финала Кубка УЕФА

Я был дома в Чехии, когда стало известно о выходе «Зенита» в плей-офф Кубка УЕФА . Почти всегда провожу так отпуск. Там и смотрел игру. Все надеялись, что матч закончится с нужным для нас счётом. Что касается позиции, я комфортно чувствовал себя в полузащите, мы играли в атакующий футбол. Могу сказать, что переход на новую схему стал для меня судьбоносным, помог сделать большой шаг вперёд.

Перед матчем с «Вильярреалом» на «Петровском» даже на холод не обращали внимания, думали только об игре. Гол был важен, все были сконцентрированы на том, чтобы довести игру до конца с таким счётом. У Адвоката перед игрой была стандартная мотивационная речь: «Играйте в тот футбол, в который умеете, не подстраивайтесь под соперника». Мы верили, что при достойной работе можем добиться нужного результата. Все в клубе ждали тот проход.