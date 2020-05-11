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Ширл: «В матче с „Вильярреалом“ даже на холод не обращали внимания»

сегодня, 21:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Экс-игрок «Зенита» Радек Ширл вспомнил матч против «Вильярреала» в 1/16 финала Кубка УЕФА

Я был дома в Чехии, когда стало известно о выходе «Зенита» в плей-офф Кубка УЕФА. Почти всегда провожу так отпуск. Там и смотрел игру. Все надеялись, что матч закончится с нужным для нас счётом. Что касается позиции, я комфортно чувствовал себя в полузащите, мы играли в атакующий футбол. Могу сказать, что переход на новую схему стал для меня судьбоносным, помог сделать большой шаг вперёд.

Перед матчем с «Вильярреалом» на «Петровском» даже на холод не обращали внимания, думали только об игре. Гол был важен, все были сконцентрированы на том, чтобы довести игру до конца с таким счётом. У Адвоката перед игрой была стандартная мотивационная речь: «Играйте в тот футбол, в который умеете, не подстраивайтесь под соперника». Мы верили, что при достойной работе можем добиться нужного результата. Все в клубе ждали тот проход.

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zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:46
Привычно!
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 21:46
Холод даже был на руку
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