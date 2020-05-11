Осинов: «Байдачный любил своеобразно пошутить над легионерами»

Бывший игрок «Ростова» Михаил Осинов вспомнил экс-рулевого команды .

Анатолий Байдачный самый необычный, веселый был дядька и как тренер, и как человек. Веселил нас, истории жизненные рассказывал, всегда по-настоящему переживал, любил над легионерами своеобразно пошутить, но об этом говорить не буду.

Конечно, когда в течение сезона два-три тренера меняются, это не очень хорошо. Но в этом виноваты и игроки, тренеры меняются, когда нет результата, а здесь вина команды тоже есть.

Байдачного можно назвать Гамулой своего времени? Я с Игорем Васильевичем не работал, но если смотреть на открытость, характер, то да. На самом деле это хорошо, когда тренер открыт и может откровенно поговорить с футболистом.