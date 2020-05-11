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Осинов: «Байдачный любил своеобразно пошутить над легионерами»

сегодня, 21:48

Бывший игрок «Ростова» Михаил Осинов вспомнил экс-рулевого команды Анатолия Байдачного.

Анатолий Байдачный самый необычный, веселый был дядька и как тренер, и как человек. Веселил нас, истории жизненные рассказывал, всегда по-настоящему переживал, любил над легионерами своеобразно пошутить, но об этом говорить не буду.

Конечно, когда в течение сезона два-три тренера меняются, это не очень хорошо. Но в этом виноваты и игроки, тренеры меняются, когда нет результата, а здесь вина команды тоже есть.

Байдачного можно назвать Гамулой своего времени? Я с Игорем Васильевичем не работал, но если смотреть на открытость, характер, то да. На самом деле это хорошо, когда тренер открыт и может откровенно поговорить с футболистом.

Ранее Осинов назвал лучших исполнителей штрафных ударов в современном футболе.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 22:09
С шуткой всегда лучше
112910415
112910415
сегодня в 22:03
хотелось бы подробнее !
VIPded
VIPded
сегодня в 21:53
Лучше весельчаки, чем нытики.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:52
Но тренер не очень успешный
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