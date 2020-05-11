«Ахмат» расторгнет контракты с некоторыми игроками из-за кризиса

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб намерен расторгнуть соглашения с некоторыми игроками из-за экономической ситуации с целью сократить платежную ведомость.

Возобновление сезона? Алаев высказал мнение РФС . Мы высказали свою позицию, большого количества клубов, направив письмо в РПЛ . Не знаю точно, сколько, но, думаю, не менее 10 клубов хотят доиграть сезон.