Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что около 250 человек будут участвовать в проведении матчей РПЛ , если сезон будет возобновлен.

РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами. Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе. Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек.

Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования. Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран. Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни.