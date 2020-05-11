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Около 250 человек будут задействованы на матчах РПЛ

сегодня, 14:37

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что около 250 человек будут участвовать в проведении матчей РПЛ, если сезон будет возобновлен.

РФС делает очень многое, чтобы подготовить протокол проведения матчей, если возобновление чемпионата будет разрешено государственными органами. Там очень много аспектов, в первую очередь медицинский протокол в отношении снижения риска инфицирования, контроль игроков и персонала, которые работают с командой и будут присутствовать на стадионе. Пока точная цифра не определена, но, глядя на немецкий опыт, количество людей, вовлеченных в проведение и организацию матчей, будет около 250 человек.

Важно, чтобы сами эти люди не стали источниками инфекции и не были подвержены риску инфицирования. Мы видим, что возобновляются чемпионаты в ряде стран. Там, где они возобновляются, это имеет огромное положительное психологическое значение, потому что это сигнал обществу: если все делать правильно, то мы вернемся к нормальной жизни.

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VIPded
VIPded
сегодня в 15:07
Ждём-ссс...
ДСА
ДСА
сегодня в 14:58
Для Тамбова вполне нормальная цифра.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 14:55
И весь судейский корпус, харчующийся у Федуна. Гыгыгы
ОПС
ОПС
сегодня в 14:53
Будем ждать начала.
iri13
iri13 ответ Zenit_84 (раскрыть)
сегодня в 14:51
Не думаю, сейчас к этому строго относятся, хотя...что завтра то будет неизвестно..
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 14:51
Сложности в организации всегда будут.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:37
Скорее бы уже!!!
beefs
beefs
сегодня в 14:37
не рано ли размышляете
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 14:37
Где 250 - там и 500
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