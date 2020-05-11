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Шац: «Хочу, чтобы „Зенит“ выиграл чемпионат в спортивной борьбе»

сегодня, 17:00

Известный болельщик «Зенита» и шоумен Михаил Шац рассказал, почему важно доиграть сезон РПЛ, а также поделился мнением о переговорах между главным тренером Сергеем Семаком и руководством питерского клуба:

Я очень надеюсь на то, что чемпионат будет доигран. Мне это кажется принципиально важным. Несмотря на то, что я болею за «Зенит», который на 80 процентов его выиграет. Но мне бы хотелось, чтобы он выиграл в спортивной борьбе. Также должно произойти попадание в Лигу чемпионов, Лигу Европы и вылет в ФНЛ. Понятно, что через месяц-полтора ограничения будут если не совсем сняты, то явно ослаблены. Эмоционально важно, чтобы футбол снова возобновился. Это как провести футбол в блокадном Ленинграде. Я уверен, что все команды Премьер-Лиги обладают необходимыми техническим ресурсами, чтобы обеспечить ежедневный медицинский контроль.

Наверное, у Семака есть определенные требования, но я не думаю, что вопрос стоит принципиально: работать Сергею Богданычу в «Зените» или нет. Мне кажется, что у него серьезный карт-бланш на этом этапе.

Проигрыш «Бенфике» не настолько катастрофическое поражение, чтобы оно перечеркнуло что-то серьезное. Для «Зенита» было принципиально попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там на несколько подряд розыгрышей. Сейчас скорее всего так и будет. «Зенит» второй подряд сезон будет играть в Лиге чемпионов.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 17:58
Так и будет. Чемпион подтвердит свою состоятельность. Гыгыгы
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 17:53
Похвальное желание гражданин Шац. Но к сожалению Зенит без фармклубов Вилковых и прочей подлости не может честно выиграть Чемпионат России. Зато осенью мы все увидим что представляют из себя мастера кожанного мяча из Спб. Грустно но факт. А питерские болелы упорно делают вид что они в честной борьбе выигрывают у Сочи Оренбурга и Урала. В таком обществе мы живем. Настоящий чемпион этого года-Локомотив. Но в нашей стране результат делается не на футбольном поле в честной зарубе(пример Спартак ЦСКА 4 марта) а по звоночкам сверху. Так и живем..
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:46
Федерация спортивной борьбы России юмор не оценила...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:43
Конечно нужно играть, но получиться ли.
Zzangoose_736
Zzangoose_736
сегодня в 17:13, ред.
Да скорее всего свернут лавочку, слишком много заинтересованных - Локо, чтобы не слететь с 2 места, Динамо - Лига Европы, ЦСКА - чтобы не потерять еврокубки, Ахмат - чтобы не вылететь, Крылья, Рубин с Оренбургом - выше не подняться, вылететь можно, Сочи то же самое - половина команд. Остальные, имхо, не будут сильно сопротивляться, ради кого и чего? На болельщиков положен х...
beefs
beefs
сегодня в 17:08
Не смеши, Миша, чтобы спортивный дух был нужно заменить не менее 70% судей, хотя бы на белорусских...
shlomo
shlomo
сегодня в 17:00
Все этого хотят....нужно играть
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