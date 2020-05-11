Шац: «Хочу, чтобы „Зенит“ выиграл чемпионат в спортивной борьбе»

Известный болельщик «Зенита» и шоумен Михаил Шац рассказал, почему важно доиграть сезон РПЛ , а также поделился мнением о переговорах между главным тренером и руководством питерского клуба:

Я очень надеюсь на то, что чемпионат будет доигран. Мне это кажется принципиально важным. Несмотря на то, что я болею за «Зенит», который на 80 процентов его выиграет. Но мне бы хотелось, чтобы он выиграл в спортивной борьбе. Также должно произойти попадание в Лигу чемпионов, Лигу Европы и вылет в ФНЛ . Понятно, что через месяц-полтора ограничения будут если не совсем сняты, то явно ослаблены. Эмоционально важно, чтобы футбол снова возобновился. Это как провести футбол в блокадном Ленинграде. Я уверен, что все команды Премьер-Лиги обладают необходимыми техническим ресурсами, чтобы обеспечить ежедневный медицинский контроль.

Наверное, у Семака есть определенные требования, но я не думаю, что вопрос стоит принципиально: работать Сергею Богданычу в «Зените» или нет. Мне кажется, что у него серьезный карт-бланш на этом этапе.

Проигрыш «Бенфике» не настолько катастрофическое поражение, чтобы оно перечеркнуло что-то серьезное. Для «Зенита» было принципиально попасть в Лигу чемпионов и закрепиться там на несколько подряд розыгрышей. Сейчас скорее всего так и будет. «Зенит» второй подряд сезон будет играть в Лиге чемпионов.