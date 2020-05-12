Чинквини: «Алексей Миранчук готов к игре в Европе лучше Головина»

Экс-тренер сборной России и бывший спортивный директор «Зенита» Оресте Чинквини ответил на вопрос о том, кто из двух российских футболистов – («Монако») или («Локомотив») – лучше готов для выступлений в топ-чемпионатах Европы. Итальянский специалист выразил мнение, что Миранчук может добиться большего успеха в Европе.

Второй (Головин) — важный игрок, очень талантливый полузащитник, правда, после захватывающего старта он немного остановился в своём развитии. Надо сказать, что из-за своей культуры игрокам из России трудно играть и адаптироваться в Европе. Хотя он очень качественный игрок и очень хороший парень.

Миранчук — игрок, угрожающий воротам и обладающий сверхтонкой техникой. Он, безусловно, является топ-футболистом.



Из-за своей культуры, индивидуальности, образа жизни им трудно приживаться в европейских чемпионатах. Мы не должны забывать, что у многих россиян, прибывших в Италию, были трудности, но это справедливо и для европейцев в целом, например, для Иана Раша в «Ювентусе». Адаптация к этому типу футбола проблематична.

Русские добиваются большего успеха в Испании. Лично я бы отдал деньги за Миранчука. Что касается Головина, это очень техничный игрок, но, возможно, физически он не так сильно развит, в то время как Алексей имеет физическое, техническое и личностное доминирование.